Nu får det vara nog med regelraseriet

Ja, regeringens arbete är långsiktigt. Men man må förstå frustrationen hos de företagare som just nu, varje dag, dignar under regelbördan. Tålamodet tryter. I en undersökning som genomfördes under våren på uppdrag av Näringslivets regelnämnd, anser 17 procent av de tillfrågade företagarna att reglerna har blivit krångligare (!) under året som gått. Bara två procent upplever en förbättring. Hela 60 procent tror att regelbördan kommer att öka under kommande år. Detta visar verkligen ingen tilltro till att regeringens insatser ska ge något.