Nej, det var ingen bra start

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Sara Skyttedals och Jan Emanuels nystartade ”valsamverkan” Folklistan (FL) har yrvaket trillat in i offentligheten. Trillat in, är väl rätta ordet, eftersom förvirringen verkar stor om... allt. Inte minst kring ett undermåligt, eller rättare sagt obegripligt, skrivet program. Under tisdagen hölls dock presskonferens. Eftersom FL mer är ett paraply för olika åsikter, vet ingen vad de enskilda kandidaterna på listan vill göra i parlamentet. Uppmärksamhet får de i alla fall, Folklistan.