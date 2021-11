Mot Anderssons röra står nu en enad och anständig höger

Så kom beskedet. Under tisdagsförmiddagen meddelade Magdalena Andersson att hon behöver mer tid för att få stöd för sitt regeringsunderlag. Senast på måndag klockan 13:00 ska hon rapportera till talman Andreas Norlén (M) om det gick eller ej.

Andersson kommer med all sannolik till slut lyckas med en uppgörelse där både C och V ger sitt aktiva stöd till regeringen i riksdagen. Centerpartiet har nämligen redan meddelat att man kommer ”trycka gult”, det vill säga avstå i omröstningen i riksdagen och därmed släppa fram Andersson som ny statsminister. Men Vänsterpartiet kommer sannolikt inte låta sig bli en dörrmatta utan att få något i utbyte. Under tisdagseftermiddagen kom så Nooshi Dadgostar med krav om höjda pensioner.