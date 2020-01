Möjligheterna att ena partiet har nu ökat

Foto: Bo Åkesson

Jan Björkman, ordförande för Socialdemokraterna i Olofström, avgår. Möjligheten att ena det splittrade partiet ökar nu.

Sent på måndagskvällen stod det klart att Jan Björkman inte ställer upp för omval som ordförandeposten för Olofströms arbetarkommun. En ny ordförande för S ska därmed utses på det kommande årsmötet.

Hans avgång har länge varit ett krav från falangen, ledd av Kyrkhults S-förening, som stött före detta kommunalrådet Sara Rudolfsson, som avsattes förra våren. Misstroendet mot den sittande kommunstyrelseordföranden kom på ett extrainkallat möte på självaste första maj.

Björkmans avgång har dock ingenting med maktstriden att göra, om man får tro den avgående ordföranden själv.

I ett brev till valberedningen hänvisar han i stället till sin hälsa och förnekar bestämt att det har någonting med bråket att göra. ”Mitt beslut har inte det minsta med Rolf Perssons mobbing, trakasserier eller förföljelse att göra [...] Detta är sådant som normalt inte förekommer i vårt parti och har inte påverkat mitt beslut. I så fall hade jag kandiderat igen”, skriver Björkman.

Hitintills har maktstridens eld vägrat att slockna. Gång på gång har nytt syre tillförts glöden och brasan flammat upp lika intensivt igen.

När Sara Rudolfsson tog till orda under ”Samtal i fruntimmersveckan i Ulla Margaretas trädgård” i somras följde ett häftigt meningsutbyte i lokalmedia där Rudolfsson bland annat anklagades för förtal och för att sätta sig över demokratiska beslut. Ett meningsutbyte som fördjupade den redan då infekterade striden. Sommaruppehållet göt inte olja på vågorna.

Och under årets sista fullmäktigesammanträde valde sex av Socialdemokraternas ledamöter att lägga ner sina röster i den uppmärksammade omröstningen om köpet av Gästis i Jämshög. Det innebar att oppositionen vann och köpet ställdes in. Det var en exceptionell händelse och trots Kai Joelssons, ordförande i Olofströmshus, försumlighet i hanteringen av köpet kan utgången inte förstås utan att sättas in i maktstridens sammanhang.

Tiden går fort. Vi har kommit en bra bit in i mandatperioden och än så länge har mycket av Olofströmspolitiken präglats av bråket inom S. I en tid då socialdemokratin befinner sig på ett opinionsmässigt sluttande plan och då dagordningen präglas av helt andra frågor än de traditionellt socialdemokratiska vore det förödande för Olofströms socialdemokrater att gå in i valrörelsen med konflikten olöst. Oavsett anledningen till att Jan Björkman nu slutar som ordförande innebär en ny ordförande att chanserna för försoning inom partiet ökar.