Men under onsdagen i förra veckan kokade det över inom Moderaterna när Ulf Kristersson, efter att förslaget hade slutjusterats i socialutskottet, påpekade att en 18-årsgräns för den nya könstillhörighetslagen hade varit bättre (DN den 5 april). Moderaterna höll under fredagen ett extrainsatt krismöte. I DN beskrivs arga och gråtande ledamöter. En moderat källa säger att det är “kaos, kaos, kaos och en enorm frustration över Ulf”.

Man skulle således kunna tro att Moderaterna under sitt krismöte skulle ändra sig, skjuta upp förslaget, ta till sig synpunkterna och invändningar, och bestämma sig för en ny remissrunda för att ta in fler synpunkter. Men icke. Vad som kom ut av krismötet är snarare att partiet enats i att fortsatt driva ett förslag som tycks gå emot de flestas övertygelse - även statsministerns. Argument om en “modernisering” upprepas: gruppledaren Mattias Karlsson (M) påpekar att det är en “välbehövlig modernisering av en 50 år gammal lag”. Förslaget baseras också på en “nödvändig kompromiss”, för att lösa en komplicerad situation inom regeringen. Och i Expressen (den 8 april) rabblas samma talepunkter: modernisering, kompromiss och att andra länder redan har liknande lag.

Den enda moderata riksdagsledamoten som öppet har deklarerat att hon kommer att gå emot partilinjen är Ellen Juntti. Hon skriver på sociala medier : “Det är första gången jag gör detta under mina drygt 13 år i riksdagen. Men jag kan bara inte stödja detta förslag av många olika anledningar.”

All heder åt henne.

Men samtidigt sätter Juntti potentiellt sin framtid inom politiken på spel. Enligt en M-källa deklarerades under krismötet att ”Löftet om fri röstning och inga repressalier om man samvetsröstade togs [...] tillbaka” (DN den 5 april). Moderata riksdagsledamöter som tidigare har brutit mot partilinjen har straffats. Under 2016 valde riksdagsledamöterna Niklas Wykman och Hanif Bali att gå emot partilinjen och rösta för att erkänna IS massmördande av kristna och andra minoriteter som ett folkmord. Wykman plockades bort som skattepolitisk talesperson och Bali blev tvungen att lämna arbetsmarknadsutskottet (Expressen den 24 maj 2016).