Under Stefan Löfven har tillsättningen av flera välbetalda och på pappret opolitiska myndighetsjobb gått till lojala socialdemokrater.

I en nyligen publicerad rapport av tankesmedjan Timbro har skribenten och juriststudenten Adam Danieli undersökt utnämningen av myndighetschefer under Stefan Löfvens regeringstid 2014–2021. Genomgången visar att av totalt 173 tillsatta myndighetschefer hade nästan var fjärde partipolitisk bakgrund, varav en majoritet kom från Socialdemokraterna. Lägger man också till regeringskollegan Miljöpartiet är vänsterlutningen ännu tydligare.

Märkligt nog är det just de viktigaste myndigheterna, med många anställda och stor budget, som anses speciellt lämpade för just socialdemokratiska chefer. Rapportförfattaren uppskattar att av de statliga tjänstemän som under Löfven fick en ex-politiker som ny chef jobbar 90 procent åt en socialdemokratisk sådan.