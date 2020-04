Foto: Staffan Lindbom

I Karlskrona har 42 motioner väntat i mer än ett år på ett slutgiltigt avgörande i kommunfullmäktige. Den äldsta obesvarade motionen är från 2011. Karlskronas demokratiska kvarnar mal långsamt.

Var fjärde år röstar kommunmedborgarna högtidligt fram vilka som ska representera dem i kommunfullmäktige – den lokala riksdagen, hjärtat av lokaldemokratin. Varje fullmäktigeledamot äger personligen rätten att skriva motioner – förslag på saker och ting han eller hon anser ska förändras i kommunen.

Det är en viktig demokratisk rätt för den folkvalde. I och med den kan varje fullmäktigeledamot driva sina hjärtefrågor och på så sätt arbeta aktivt för dem som röstat fram just honom eller henne till kommunens folkvalda församling. Inte minst är motionsskrivandet viktigt för oppositionspartierna som med motioner kan driva opinion i för dem viktiga frågor,

Enligt kommunallagen ska en motion beredas på sådant sätt att fullmäktige, om möjligt, kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Det verkar Karlskrona kommun ha svårigheter med, enligt en lista över obesvarade motioner som var lades fram på måndagens kommunstyrelsesammanträde. Per den 1 mars 2020 är 60 motioner ej beslutade av kommunfullmäktige. Av dessa är 42 äldre än ett år.

Äldst på listan över obesvarade motioner är en motion författad av förra kommunalrådet Gerthie Olsson (S), ”Aspös miljö och utveckling”. Vad den gick ut på förtäljer inte handlingarna och frågan är om Gerthie Olsson minns det själv – motionen lämnades in för snart ett decennium sedan, den 17 oktober 2011. Andra får vänta både länge och ofta. Sverigedemokraternas gruppledare Christopher Larsson står som undertecknande till hela 19 motioner på listan, varav 15, per den 1 mars 2020, lämnades in för mer än ett år sedan.

Möjligheten finns, enligt kommunallagen, att avskriva gamla motioner och ett sådant förslag fanns på fullmäktiges bord när det sammanträdde i november. Det sa dock fullmäktige nej till, klokt nog.

Motionsskrivandet är helt centralt i lokaldemokratin. Besvärliga motioner ska inte gömmas undan i den demokratiska byråkratin för att sedan, någon gång i framtiden, avskrivas.

För en tid sedan skrev jag om att Karlskronas kommunfullmäktige med sina 75 ledamöter är stort i förhållande till antalet röstberättigade invånare. Kalmar och Växjö, med fler röstberättigade än Karlskrona, klarar sig med 61 ledamöter. Ja, Karlskrona är faktiskt inte långt efter storstadskommunen Göteborg när det gäller fullmäktiges storlek.

Kanske finns här ett samband mellan den stora antalet fullmäktigeledamöter och oförmågan att besvara motioner i tid? Kanske vore det bättre – och inte bara billigare för skattebetalarna – med ett mindre fullmäktige som arbetar mer effektivt? Jag stället frågan igen.