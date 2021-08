Via ett Facebookinlägg under fredagseftermiddagen som BLT rapporterat om meddelade organisationen att man i stället ställde in paraden. Orsaken uppgavs vara att en person inom organisationen under torsdagskvällen utsattes för sexuellt ofredande av tre poliser – en mycket allvarlig anklagelse. Händelsen ska också ha polisanmälts av mannen.