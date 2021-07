Här spelar tveklöst de sociala problemen och kriminaliteten som följt i invandringens spår en viktig roll. Sakta men säkert äter sig otryggheten in i medelklassens förlovade land. Häromdagen såg vi ett exempel på detta med skjutningen av två förskolebarn i Visättra, ett område som inte räknas till ett utsatt område och som boende till Svenska Dagbladet beskriver som ”lugnt”. Konsekvensen: en medelklass som är beredd att flytta allt längre för att uppnå den trygghet man eftersträvar.

Det är såklart inte bara ökad otrygghet som får barnfamiljer att rycka upp bopålarna i huvudstaden. Också de höga levnadsomkostnaderna spelar in. Stockholm är i dag Sveriges överlägset rikaste region, med en bruttoregionalprodukt som överstiger 650 000 kronor per capita. Som en jämförelse ligger Blekinge på 380 000 kronor. Och kanske är det just det som börjar bli Stockholms problem.