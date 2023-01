Ledare

In Sweden we have a system, förlåt systemkris

Skolan, sjukvården, polisen, försvaret, energiförsörjningen. Finns det längre någon grundläggande samhällsfunktion som fungerar tillfredsställande?

Ledare • Publicerad för 6 minuter sedan

Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.

Brunnsgårdens Vårdcentral i Karlshamn. Foto: LENA EHRING ”Jag gick från barnmottagningen där det var kris, sen kom jag hit i oktober och det var som en käftsmäll. Jag tänkte men gud, är det likadant här?” Det är ett av vittnesmålen från en sjuksköterska på vårdcentralen Brunnsgården i Karlshamn, som just nu befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Från att ha varit tolv läkare på vårdcentralen så är det nu 1,5 läkare på nästan 12 000 listade patienter och för att klara av den ansträngda situationen hänvisas nu listade patienter att vända sig till andra vårdcentraler. En patient som haft Brunnsgården som vårdcentral, men som vid den senaste vårdkontakten hänvisades till en annan vårdcentral säger till BLT (den 20 januari): ”De kunde lika gärna slagit mig. Vad säger hon? Vad ska jag göra? Vad ska jag ta mig till?” Den stora tragedin i sammanhanget är dock inte dessa anmärkningsvärda vittnesmål från en specifik arbetsplats inom svensk sjukvård – utan att vittnesmål likt dessa återkommer gång efter gång inom vården. ”Vi har personal som varit helt uppgivna under kvällen på grund av tyngden och det vi inte hunnit göra. Det har varit så ansträngt att personalen inte ens vill komma till jobbet imorgon”, skrev personalen på Karlskrona lasaretts geriatriska avdelning i ett brev till regiondirektören hösten 2021 (BLT den 21 september). Och samma höst berättade Vårdförbundets vice avdelningsordförande Camilla Perland ”Man känner en enorm etisk stress över att man inte kan göra det man vill för patienterna” (BLT den 29 september), efter att undersköterskor och sjuksköterskor vid kirurgiavdelningen skickat ett brev till regionen apropå en pressad arbetssituationen. Men på andra håll i landet kanske det är bättre? I ett helt år har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, djupdykt i akutsjukhusens vårdplatsbrist. Under en pressträff nyligen summerade generaldirektör Sofia Wallström och avdelningschefen Peder Carlsson myndighetens iakttagelser under det gångna året: Patienter som fått ligga i avföring och urin i timmar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, en patient i Sundsvall som dött av hjärtstopp i korridoren på väg till röntgen eftersom defibrillatorn blockerades av en säng, och patienter i Växjö som tvingats köa till akuten i ett obemannat väntrum (Läkartidningen den 19 januari). Men, menade generaldirektören: ”Det är viktigt att man inte bara skyller på personalbrist. Om man lyssnar på Arbetsmiljöverket som granskar arbetsmiljön i vården säger inte regionerna att det råder brist på personal – utan brist på personal som vill jobba i regionerna under de här förhållandena.” Ingen skugga ska falla på personalen – det är ett systemfel. System var annars något vi svenskarna gärna slog oss för bröstet för. Dagens Nyheters tidigare EU-korrespondent Annika Ström Melin berättade häromåret om hur svenska företrädare länge självgott mästrade sina europeiska kolleger genom att i tid och otid påpeka att ”in Sweden we have a system” (DN den 18 maj 2021). Så låter det nog inte längre. För sanningen är ju att knappast någon grundläggande samhällsfunktion längre fungerar på ett någorlunda tillfredsställande sätt: skolan, energiförsörjningen, rättsväsendet, försvaret, sjukvården dras alla med stora och allvarliga brister – trots några av världens högsta skatter. Det är resultatet av en politik som har varit fixerad vid att springa före och vara ett föredöme för andra – men som har negligerat att även samhällets grunder måste vårdas. Svenskan lär vara det enda språket i världen som har ett ord för värdegrund. Vi är en av FN-systemets enskilt största bidragsgivare. Offentligheten kan mala på i veckor om det rätta i att drag queens ska läsa sagor för barn – eller ej. Men att börja jobba på en vårdcentral i Karlshamn en dag i oktober, det är som en ”käftsmäll”.