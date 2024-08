I Sölvesborg upprepas historien om och om igen

Men detta är som bekant inte första gången. Under 2018 pågick en strid om makten i styrelsen mellan Louise Erixon och Margaretha Forslund, vid vilken Erixon gick ut som segrare. 13 styrelseledamöter avgick.

Men man kan samtidigt konstatera att det är ett namn som ständigt återkommer i kriserna i Sölvesborg: Louise Erixon. Det är också talande att hela styrelsen hoppar av strax efter att Erixon kommit tillbaka från föräldraledigheten den första juli. Under föräldraledigheten passade ordföranden Rune Andersen på att ta kontakt med Daniel Berg (S) och Bengt-Åke Karlsson (M) för att komma tillrätta med det alltför hårda politiska samtalsklimatet och de personliga påhoppen i Sölvesborgspolitiken (BLT den 20 mars). Detta var också något som Andersen tog upp i talarstolen under kommunfullmäktige några veckor senare. Politiska påhopp och den hätska stämningen hade eskalerat: först efter valresultatet där S, M, C och Sol tog över styret, för att trissas upp ytterligare med kravet om en folkomröstning om de politiska arvodena och ännu mer när revisorer anklagade politiker för att vara korrupta när de tog emot biljetter till Sweden Rock.