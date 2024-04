I EU-valet kan vad som helst hända

Flera partier som aldrig suttit i riksdagen har nämligen suttit i EU-parlamentet. Ta exempelvis det EU-kritiska partiet Junilistan som under 2004 fick hela tre mandat i parlamentet med röstsiffror på 14 (!) procent. När Piratebay-rättegången var som hetast och IPRED röstades igenom i riksdagen under 2009 kom Piratpartiet in på ett mandat med 7,1 procent av rösterna. Och 2014 kom Feministiskt initiativ med Gudrun Schyman i spetsen in i Europaparlamentet på ett mandat med röstsiffror på 5,49 procent.