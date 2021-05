Hon har ju trots allt en sko kvar att äta upp

Annie Lööf har målat in sitt parti i ett parlamentariskt hörn.

Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar tror på regeringssamarbete med Annie Lööf och Centerpartiet efter valet 2022. Enligt en intervju med Dadgostar i Göteborgs-Posten förbereder sig Vänstern nu för ett sådant samarbete. ”Det finns inga andra möjligheter. Det krävs fyra partier på våran sida, V, S, MP och C för att regera landet”, säger hon i intervjun (GP 17/5).

Men om S, MP och C ska bilda regering kommer, högst troligt, Vänsterpartiets röster att behövas och signalerna från V tyder på att man inte har några planer på att agera dörrmatta. Lööf kan säga vad hon vill, de parlamentariska förutsättningarna kan tvinga henne till något helt annat. Men låter inte allt det här overkligt bekant?

Karl Marx sa att historien upprepar sig, först som tragedi, sedan som fars. Det är ganska passande i sammanhanget. Inför valet 2014 gav Lööf följande besked till väljarna: ”Jag äter hellre upp min högra sko än blir ett stödhjul åt Socialdemokraterna”. Resten är som bekant historia. Nu är C precis det, ett stödhjul till S, och Annie Lööf har till och med öppnat för att sitta i en S-ledd regering.

Lööfs besked om att C inte kommer att samarbeta med V hade vägt tyngre om hon inte redan hade gjort en parlamentarisk u-sväng i regeringsfrågan. Turligt nog för Annie Lööf har man ju två skor på sig, så det finns ju en kvar att äta upp efter 2022.

Centerpartiet borde förstå vilket uselt parlamentariskt hörn ledningen har målat in partiet i. Situationen är redan illa som den är. Reformer som C blivit lovade i januariavtalet är begravda i utredningar med oklart resultat. Se bara vad som hände med skogsutredningen som blev ett fiasko för C. Resultatet av lagstiftningsarbetet måste hela tiden förhålla sig till vad Vänsterpartiet tänker eftersom de hotar med misstroendekortet i flera frågor.