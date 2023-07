Wagnergruppen gjorde sig känd för att utföra Rysslands ärenden, utan att blanda in det officiella Ryssland, i bland annat Syrien, Libyen och Mali. Under Putins erövringskrig mot Ukraina har kockarmén värvat på fängelserna och fångrekryterna har agerat kanonmat under erövringen av Bachmut. Samtidigt som kocken varit lojal mot Putin så har han bråkat, bråkat och bråkat med en korrupt och inkompetent militärledning med försvarsminister Shoigu i spetsen. Det bråket gick över styr under Midsommarhelgen och Ryssland stod inför risken att hamna i ett blodigt uppror, som dock avvärjdes 20 mil från Moskva. Kompromissen är lika oklar som syftet bakom Prigozjins marsch mot Moskva. Och lika oklart är vad som kommer att hända nu. Precis som hur det går i kriget i Ukraina.