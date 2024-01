Samtidigt som många kommuner glatt slösar vitt och brett har de kommit på ett sätt att “spara”: man snålar in på kaffe till personalen. Enligt en kartläggning i tidningen Kommunalarbetaren sätter omkring en fjärdedel av de svenska kommunerna numera ned foten mot kaffedrickare. Den som vill ta en kopp kaffe under arbetsdagen får antingen betala själv eller räkna med löneavdrag. På vissa håll får människor fylla i om man dricker kaffe redan på anställningsavtalet. Ibland görs dessutom skillnad på folk och folk. Tjänstemän erbjuds kaffe medan personal i till exempel förskola eller omsorg får betala själva.

Bland de dumsnåla kommunerna finns bland annat Örebro, Jönköping, Vänersborg, Tanum, Åsele, Gagnef, Karlshamn och Köping. För dumsnålt är just vad det är att inte förse välfärdens viktiga medarbetare med något så enkelt, självklart och grundläggande som kaffe. I den privata sektorn skulle arbetsgivarna (eventuellt med något idiotiskt undantag) aldrig komma på tanken att dra in de anställdas kaffe. I såväl företag som hos många organisationer är det dessutom vanligt att man erbjuder sina anställda en fruktkorg i fikarummet. Det handlar om enkel personalvård till en i sammanhanget försumbar kostnad. Men i flera kommuner sitter det alltså en nitisk tjänsteman eller korkad politiker och kommer på sånt trams som att spara in på personalens kaffe. Detta samtidigt som det läggs miljoner på att planera arenor som aldrig blir verklighet och köps in offentlig konst i form av betongklossar som inte gör en människa glad.