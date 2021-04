Hela Sverige får dansa efter MP:s pipa

Miljöpartiets språkrör Per Bolund sken som solen när han tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) gav beskedet. Det rådde under presskonferensen ingen tvekan över vem som var mest nöjd. MP har under flera år, hitintills utan framgång, drivit frågan om flygplatsens avveckling.