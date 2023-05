Sistnämnda blev tydligt när DN intervjuade Maria Dahlberg (S), kulturnämndens ordförande i Kalmar, om hennes syn på normkritiska sagostunder på stadsbiblioteket och kraven på att det skulle ställas in. Då menade den socialdemokratiska ordföranden att sagostunden var helt i sin ordning – eftersom politikerna skrivit in att biblioteken ska jobba med mångfaldsfrågor. Invändningarna mot SD:s krav på att stoppa sagostunden var alltså formalistiska. Ville de stoppa dessa var den korrekta vägen att gå via ändringar i biblioteksplanen, menade hon. Och medgav hon, hon skulle själv kunna tänka sig att stoppa ett evenemang ”om det går emot målen” (DN den 27 november 2022).