Petter Birgersson: Hallå klimatministern – lansera ett program för framtidens elnät

De senaste veckornas väder har gynnat elproduktionen mer än semesterfirarnas humör. Den stora elproduktionen har inneburit flera dagar med negativa priser på elbörsen. Skatter och överföringsavgifter gör att hushållen inte får betalt för att förbruka el, men minuspriserna illustrerar svårigheterna med elmarknaden. Extremt hög produktion från väderberoende el under vissa perioder gör annan typ av väderoberoende el olönsam. Investeringar i och underhåll av exempelvis kärnkraft blir olönsamt. I elsystemet som helhet och över tid betyder det problem, då det uppstår brister under tider när behovet är stort och vädret inte är gynnsamt. Som under kalla vinterdagar med lite blåst. Det där vet sydsvenska elkonsumenter numera allt för väl.