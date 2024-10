När vi träffas i Stockholm är det sent september. Vårt samtal böljar mellan historia och nutid, Ryssland, Ukraina och USA:s inrikespolitiska situation. Jag försöker att formulera en fråga som gäckat mig länge. Jag hör på inspelningen att det låter något trevande. Men svaret från Åslund kommer snabbt.

– Det intressanta i detta är att tidigare ÖB:n Zaluzjnyj blev intervjuad i The Economist och han menade att ingen kan överraska längre, för att alla numera vet allt om varandra. Det visade sig att så var det inte. Första veckan var det stort jubel och ”we can do it” men sedan har det dykt upp allt starkare röster från oppositionen som säger att ”det här var ju inte särskilt vettigt, vi kommer att förlora Pokrovsk istället.” **