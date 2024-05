Det har under veckor pågått protester i Georgiens huvudstad Tbilisi och under helgen var 50 000 demonstranter ute på gatan för att demonstrera mot den nya så kallade agentlagen. Politiker och aktivister som opponerat mot lagen har blivit allvarligt skadade och kallats folkfiender (DN den 10 maj). Men under tisdagen gav det georgiska parlamentet grönt ljus för lagen, även kallad “den ryska lagen”.