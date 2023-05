Moderata ungdomsförbundet har också, som man kan vänta sig, synpunkter på första maj. I vintras föreslog deras förbundsordförande Douglas Thor, helt i enlighet med den moderata arbetslinjen, att första maj borde avskaffas som helgdag och ersättas med – – ingenting. De ökade skatteintäkterna från att löntagarna arbetade en dag extra per år tyckte Douglas kunde gå till försvaret.

Men handen på hjärtat så är det rätt skönt att just första maj är en helgdag. Efter den riktiga högtidsdagen – Valborgsmässoafton – vill ju vanligt folk kunna ha lite ledigt och vila ut. Ungefär samma funktion som juldagen, nyårsdagen och påskdagen. Och så länge man inte är just socialist så är det rätt skönt att första maj är just deras dag – för då slipper man själv andra åtaganden. Där till får man pengar för det, det är nästan som en socialistisk utopi för alla som inte är socialister.