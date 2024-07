Recep Tayyip Erdogan och Ulf Kristersson skakar hand under veckans Nato-toppmöte. Sveriges första som fullvärdig medlem. I mitten Jens Stoltenberg.

Jag äter sommarlunch med en bekant. Vi samtalar om ett arrangemang som vi båda ska vara delaktiga i under hösten – en säkerhetspolitisk konferens som hållits i Karlskrona under många år. Vi pratar om hur säkerhetspolitik har påverkat Blekinge och Sverige som land.

Jag gör en anmärkning: att uttrycket för närliggande länder i den allmänna debatten ofta blir ”grannar”. Den jämförelsen haltar. Grannar har man frivilligt. Man kan för det mesta välja ungefär var man vill bo, och under vilka omständigheter. En galen granne kan man flytta ifrån.

Säkerhetspolitik handlar precis om detta – om länders inbördes relationer, vilka inte går att undvika. De bara pågår och pågår. Konflikter och islossningar. Förtroenden och vänskaper, toppar och dalar, år ut och år in, decennier ut, decennier in. Sekler ut, sekler in.