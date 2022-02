Under pandemin räknade många bort biograferna. Men nya Bondfilmen ”No Time to Die” slog under hösten rekord i Sverige, med 220 000 biobesökare under premiärhelgen. Flera av de mest inkomstbringande och kritikerrosade svenska filmerna som En man som heter Ove, The Square och Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann har därtill kommit det senaste decenniet.