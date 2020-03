Fel av regionen att begränsa corona-information

Foto: Marcus Palmgren

Centrala myndigheter måste möta coronakrisen med öppenhet och tillgänglighet. Därför är det olyckligt att Region Blekinge nu begränsar kontakterna med medierna, och i förlängningen medborgarna, till två pressträffar i veckan. Om det är någon gång information till allmänheten är viktig är det nu.

I händelse av samhällskris ökar medborgarnas behov av snabb och korrekt information från myndigheter. Här spelar medierna en viktig roll i egenskap av såväl informationsförmedlare, granskare som arena för kritiskt ifrågasättande. I allra högsta grad är mediernas roll som informationsförmedlare viktig när människors beteenden i sig är avgörande för att bromsa upp smittspridningen och skydda utsatta grupper.

Mycket har sagts och kan sägas om statsepidemiolog Anders Tegnell men tillgänglig för media och medborgare har han i alla fall varit på ett exemplariskt sätt.

Under fredagen meddelade Region Blekinge att de hädanefter begränsar mediekontakterna till två pressträffar i veckan, måndagar och torsdagar. Skälet är att avlasta medarbetarna i en påfrestande situation. ”Vi ber er därför att ha förståelse för att våra chefer och medarbetare inte kan vara lika tillgängliga som vi normalt har ambitionen att vara”, skriver de i en pressinbjudan.

Det är ett argument man absolut kan ha förståelse för. Samtidigt borde Region Blekinge ha tillräcklig beredskap för att i kristid upprätthålla kontakter med media, och därmed i förlängningen, allmänheten. Om det finns något tillfälle då det borde finnas kapacitet för att hålla medborgarna underrättade är det nu.

Att mitt i en samhällskris begränsa kontakterna med media är olyckligt. Att medborgarna via sina medier kan hålla sig uppdaterade kring händelseförloppet lokalt – både gällande smittans spridning och samhällets insatser och kapacitet att bemöta den – hjälper dem att förstå hur de själva ska agera och värdera vilka krisåtgärder i det egna lokalsamhället som är rimliga eller ej. För att inte tala om hur de själva ska agera.

Här finns också en annan, inte helt oviktig, aspekt. Att mediernas snabbt kan få tillgång till korrekt information är avgörande för att kunna motverka eventuell ryktesspridning och i värsta fall avsiktlig desinformation i syfte att skada samhället. ”Det pågår en omfattande desinformationskampanj från statliga ryska och Kremlvänliga medier om covid-19”, står det i en rapport från EU:s utrikestjänst, EEAS, som nyhetsbyrån Reuters tagit del av rapporterade SVT nyligen (den 19 mars).

Region Blekinge har en relativt välvuxen kommunikationsstab på tio kommunikatörer plus en kommunikationsdirektör. Om inte ansvariga tjänstemän har tid att tala med journalister mer än två gånger per vecka borde dessa kunna rycka in och vara tillgängliga för medierna. Det är väl just därför skattebetalarna betalar många miljoner kronor för att ha en kommunikationsavdelning inom regionen. Det trodde åtminstone jag.