Yttrandefriheten – att få uttrycka våra tankar och idéer fritt – är en självklar rättighet som människa. Men just detta tycks ständigt vara under attack.

En av de som har skrivit mycket i frågan (och även andra frågor som rör yttrandefrihet) är debattören Henrik Alexandersson. Han påpekar exempelvis problemet med att införa hatbrottslagstiftning på EU-nivå, samtidigt som det inte är definierat vad som ska räknas som hat. I en resolution från EU-parlamentet står exempelvis att det som ska definieras som hat “must not be limited only to certain grounds or motivations”. Vad betyder det? Vad är det vi inte ska tillåtas yttra? Och varför ska EU lägga sig i det?