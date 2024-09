Ett skepp kommer lastat med ammoniumnitrat

Ett fartyg med potentiellt farlig last är troligen på väg in i Östersjön. Under fredagens morgon rapporterades att det Malta-flaggade skeppet Ruby håller på att passera Norges södra kust, på väg in i Skagerrak. Då dess roder och propeller är skadade framförs skeppet medelst bogsering. Lasten är rysk och skeppet kommer även från ryska Kolahalvön, där skadorna också tros ha uppstått.