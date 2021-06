Linnea Hylén: Ett nytt kallt krig töar fram under Arktis

Isfria månader under somrarna möjliggör för handelsfartyg att resa över den ryska kusten till Asien, vilket tidsmässigt skulle spara in cirka två veckors restid jämfört med färden via Suezkanalen. Stora ekonomiska värden uppstår, men leder också till spänningar. Utöver handeln har frågan om naturfyndigheter orsakat friktion. Efter snö kommer tö, och under isen ruvar regionen på värdefulla naturresurser, inte minst olja och gas. Det är inte heller något som gått obemärkt förbi i omvärlden.