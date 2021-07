Ett förstatligande löser inte sjukvårdens problem

Den svenska hälso- och sjukvården levererar ofta en högkvalitativ vård, men vårdtillgängligheten är samtidigt under all kritik. Under 2020 genomfördes 90 000 färre operationer än under föregående år, enligt Sveriges Radio (18 januari). Vårdköerna tycks ha ökat drastiskt i ett skede då tillgängligheten redan var eftersatt. I samma veva har de röster som höjts för att reformera sjukvården blivit allt högre.