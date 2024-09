Den som säger att inget händer i lokalpolitiken har inte tillbringat några månader i Blekinge. Som vi skrev under förra veckan, (”Folkvalda ska inte fara omkring som yra höns”) har turbulensen i Sölvesborg nått sådana höjder att den till och med tagits upp till debatt i riksmedierna. I torsdags hölls ett extrainsatt möte, och under söndagens kväll ytterligare ett. Resultatet av dessa möten har dock hållits under ett hermetiskt tillslutet lock - tystlåtna politiker har anlänt och tystnad har rått även efteråt. Det verkar dock stå klart efter söndagens möte att stödet för Louise Erixon är starkt och att de personer som opponerat sig nu är på väg ut, den ena efter den andre.