Under bokmässan i Göteborg i höstas hade Judisk kultur i Sverige en egen monter med böcker och en stor scen med massor av framträdanden. Montern blev en succé, ett exempel på den bredd och det djup som den judiska kulturen uppvisar. Eva Ekselius höll framträdanden om sin i höstas välförtjänt Augustnominerade bok ”Vakna, mitt folk! Det judiska Europa mellan den franska revolutionen och den ryska”.

Kampen för reformer inom judendomen tog två steg fram och ett tillbaka, i synnerhet för de judiska och utomordentligt högt utbildade kvinnor som under tidigt artonhundratal kom att prägla intellektuella salonger i Berlin och Paris.

Därtill, men det går Ekselius inte in på så mycket, fanns det även en spänning mellan sefarderna i väst och azhkenazi-judarna i öst.

Azhkenazi-judarnas historia träffar rakt in Europas veka liv. För här blir det så smärtsamt tydligt vad som har gått förlorat genom Förintelsen, vars minnesdag hålls den 27/1. Dessa judiska byar med sitt liv och sin kultur, dessa stadsdelar, alla dessa människor som berövats Europa på grund av hat. 1800-talets fruktansvärda pogromer, inte minst i det som var det ryska imperiet, pekade i rak riktning mot vad som komma skulle. Det tsarryska imperiets politik att stänga in judarna i det som på engelska kallades The Pale Settlement berövade judarna dess mänskliga rättigheter, då de var förbjudna att bo och resa som de ville. Fattigdomen var monumental, pogromerna sköljde över denna del av Europa med förfärlig regelbundenhet.