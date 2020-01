En diskussionsklubb på din bekostnad

Karlskronas hållbarhetsutskott har funnits i ett år men verkar inte ha uträttat, kärnfullt sammanfattat, någonting alls.

Det är bråttom, bråttom, med klimatet får vi ständigt höra. Ska apokalypsen undvikas måste politikerna agera nu!

Kanske var det med denna uppmaning i bakhuvudet som Karlskronas politiker den 12 februari 2019 fattade det framsynta beslutet att inrätta ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen. Forma en politisk spjutspetstrupp under ledning av kommunalrådet Magnus Larsson (C) som skulle se till att det blev fart under galoscherna med Karlskronas miljöarbete.

Knappt år efter nämnda kommunstyrelsesammanträde är det dock avsaknaden av verkstad och konkretion som är det mest utmärkande karaktärsdraget för det nya utskottets första verksamhetsår. Låt oss gå till handlingarna.

Det första mötet hölls den 24 september 2019. Då sammanstrålande inte mindre än åtta politiker och fyra tjänstemän. Vad stod på dagordningen? Jo, några informationspunkter. I mötesprotokollet står det antecknat, på punkt efter punkt, att hållbarhetsutskottet beslutat att ta informationen till dagens protokoll. Kanske sparades det på beslutspunkter till nästa möte? Knappast, det andra mötet, som skulle ha hållits i november, ställdes in. Då måste väl föredragningslistan bli riktigt diger till det, enligt plan, tredje sammanträdet som ägde rum i tisdags? Så blev inte fallet. På mötet avhandlade nio politiker – ackompanjerade av tre tjänstemän – tre informationspunkter. Bland annat var en tjänsteman, inte en av de tre, från Energikontoret Sydost nere i Karlskrona för att prata om en förstudie om vätgas.

Klimatet kan inte vänta, säger de. Klimatet verkar visst kunna vänta – i Karlskrona.

”Hittills har vi bara haft föredragningar inom olika ämnen och om vi inte bara ska vara en diskussionsklubb under kommunstyrelsen, så är det dags att presentera beslutsärenden”, klagar Carl-Göran Svensson (M), en av utskottets ledamöter, efter senaste sammanträdet.

Det är bara att hålla med. På nästan dagen ett år efter att kommunstyrelsen röstade ja till utskottets införande verkar man ha uppnått – ingenting. Summorna för de två sammanträdena är väl inte gigantiska men skattebetalarna har ändå fått se ett antal tusen kronor försvinna iväg.

Symbolpolitik brukar man kalla det när politiker vidtar åtgärder vars syfte är att ge sken av handlingskraft men som i själva verket är meningslösa. Därav att vi får allt fler handlingsplaner, värdegrunder, strateger, strategier, koordinatorer, kommittéer och riktlinjer. Är det som en sådan åtgärd vi ska förstå hållbarhetsutskottet? ”Nu tar vi krafttag för miljön, nu inrättar vi ett hållbarhetsutskott!”

Här kommer ett litet förslag, i all välmening. Om Karlskronas hållbarhetsutskott har så lite att göra kanske det vore bättre för både miljön och skattebetalarna att inte ha något hållbarhetsutskott alls. Det vore väl mer miljövänligt än att hålla något slags diskussionsklubb på skattebetalarnas bekostnad?

Eller vågar vi hoppas på ett spännande fjärde sammanträde i mars, Magnus Larsson (C)? Varken jag eller klimatet kan vänta.