Ur en demokratisk aspekt är situationen djupt allvarlig. Än värre är att det ser i princip likadant ut i nästan alla etablerade partier. De som känner varandra sedan övernattningar i någon skola i Visby under Almedalen på 90-talet eller som festat på hotellrum under partikongresser sedan de blev spritmyndiga (och ofta innan dess) håller varandra om ryggen i vått och torrt. År ut och år in. När tjänster eller förtroendeposter tillsätts går kompis ofta före kompetens. I bland leder det till att personer som inte bara saknar erfarenhet inom området, utan även är direkt olämpliga rekryteras. Omvärlden står gapande, men för den som har insyn är det glasklart varför vederbörande fått positionen. Hen är pålitlig. Född in i partiadel eller gift med partiadel. Eller har visat sin lojalitet genom att vara en renlärig partist och alltid lyckats välja “rätt” sida.