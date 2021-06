Du ska stå med mössan i hand och vara tacksam

Att finansministern vill höja skatten på sparande är inget olycksfall i arbetet. Det är klassisk socialdemokratisk politik att staten ska håva in alla pengar – sedan ska du stå där med mössan i hand och känna tacksamhet när du får några brödsmulor tillbaka.

Genom stor uppfinningsrikedom håvar staten, i flera led, in en stor del av dina intjänade pengar: arbetsgivaravgifter, inkomstskatt, konsumtionsskatter och kapitalskatt. För många handlar det om merparten av de intjänade pengarna.

Sedan när vi är i behov av pengar är det till staten vi ska vända oss till. Då ska vi stå där med mössan i hand och be våra politiker om att få tillbaka de pengar vi själva betalat in. Till på köpet ska vi känna tacksamhet för allt vi ”får”.

Under hela våra arbetsliv betalar arbetsgivaren in pengar till vår framtida pension. Alla inbetalningar leder dock inte till pensionsrätter. Nej, över en viss nivå försvinner de rakt in i statskassan. Snopet! Misslyckandet med jobbpolitiken och det växande Bidragssverige slår också mot pensionerna.