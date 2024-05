Det goda hatet fortsätter att frodas

Polisen har gjort en anmälan om allmän ordningsstörning, eftersom demonstranterna inte sökt något formellt tillstånd. Men under onsdagen förra veckan meddelade polisen att anmälan har lagts ner. Och universitetet själva kan inte avhysa studenterna, eftersom de inte äger marken, enligt Aronsson. Enligt polisen får ungdomarna sitta kvar så länge universitetet godkänner det.

I förra veckan bröt sig ett gäng tältdemonstranter – maskerade i palestinasjalar och med plakat – in på ett möte för kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund för att störa.

Och under måndagen gick allt ännu ett steg längre. Mellanösternforskaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet hade fått sitt kontor vandaliserat. Någon hade målat Hitlermustascher, rivit ner hans dotters målningar och tejpat upp blodiga barnkläder. Det var klottrat “Blod på dina händer” på väggen (Expressen den 27 maj). En kollega som hade arbetat sent hade sett fyra aktivister bryta sig in. Hon hade blivit jätterädd och gömt sig.