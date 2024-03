Det finns ett okänt antal barnbrudar i Sverige

I Sverige har det varit förbjudet sedan 2014 att tvinga någon att ingå äktenskap. Från 1 januari 2019 erkänns inte längre äktenskap som ingåtts utomlands, om någon av de inblandade varit under 18 år. (Alltså inte ens om man kommer till Sverige som gifta.) Sedan 2020 infördes brottet barnäktenskapsbrott i brottsbalken. Det har alltså skett en stegring av lagstiftningen på området under tio års tid. Men fortfarande vet ingen hur många flickor under 18 som lever i påtvingade äktenskap i Sverige. Det har nämligen aldrig gjorts någon utredning på det. Och okunskapen på området verkar fortfarande vara monumental hos socialtjänst så väl som hos polismyndigheten.