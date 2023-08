Argumentet fungerar bara om det berövas all konkretion, om den som framför det inte behöver precisera vad hen menar. Men civila i Ukraina dör inte i största allmänhet. Bostadskvarter pulveriseras inte av sig själva. Människors hem bombas sönder och de dödas av en part som dels är likgiltig för deras liv, dels har förmåga att döda och ödelägga.

FN-kommissionen sätter det totala antalet civila offer under det fullskaliga kriget, till och med juli 2023, till 26 000, med 9 400 döda och 16 600 skadade. 21 000 av dem befann sig på territorium som kontrolleras av Ukraina.

Antalet döda och skadade minskade under april 2022 och låg i maj-juli samma år på runt 1 500 personer i månaden, för att minska ytterligare under hösten. Sedan november förra året registrerar OHCHR 100-200 döda civila per månad med ytterligare 500-700 skadade.