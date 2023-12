Med utvecklingen av den grova brottsligheten, sprängdåd och skjutmord som ett tag räknades in nya varje dag, har det blivit uppenbart att Sverige inte fungerar som tidigare. Det duger inte längre att politiker talar om ”utmaningar” för att sedan direkt betona ”möjligheter”.

Under de omständigheterna, efter borgerlighetens alla misstag, var det ändå rätt att våga ta över Rosenbad och att inte låta Socialdemokraterna regera vidare i ytterligare fyra år. Maktskiften råkar vara en väsentlig del av demokratin. Och Sverige behövde en omstart. Att ge stöd åt ytterligare en socialdemokratisk regering hade varit att lämna WO för borgerligheten under överskådlig framtid. Det hade definitivt blivit S vs SD.