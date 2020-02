Chockhöjd flygskatt, nej tack!

Foto: Johan Nilsson/TT

Väntar ännu ett dråpslag mot svenskt inrikesflyg och Ronneby Airport? Utredning föreslår att den helt felkonstruerade flygskatten höjs.

Ronneby Airport, likt många andra flygplatser, har ett tufft år bakom sig. När 2019 summerades minskade antalet passagerare på Blekinges flygplats med nio procent. Flygstationschef Arri Kallonen konstaterade bistert att man nu var nere på 2008 års nivåer.

Utvecklingen är inte unik för Ronneby Airport utan gäller flyget generellt. Antalet passagerare minskade under helåret 2019 och de senaste två åren har SAS flyttat sina linjer till Hongkong och Los Angeles till Kastrup i Danmark. Norwegian har avvecklat all sin långdistanstrafik från Sverige och Ryanair avvecklar under våren sin bas på Skavsta.

Passagerartappet vid Ronneby Airport har varit så stort att bland annat Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson (M) oroat sig för att någon av de två operatörer som trafikerar sträckan Kallinge - Bromma/Arlanda ska lägga ner sin linjetrafik från flygplatsen. Något som hitintills inte varit aktuellt, som väl är.

Orsakerna bakom utvecklingen är vid de här laget välbekanta: vikande konjunktur, en stor medial debatt om flygskam och att en ny flygskatt har införts. För 2020 uppgår skatten, som automatiskt höjs varje år, till 62 kronor för inrikes resa samt övriga Europa, 260 kronor för resa till till exempel USA och 416 kronor för resa till övriga världen.

Men frågan är nu om ännu ett dråpslag väntar svensk flygtrafik. I en utredning föreslås flygskatten höjas med 19 procent, en kvarts miljard kronor, från och med 1 januari 2021.

Det är ett mycket dåligt förslag. Flygskatten är redan i dag en helt felkonstruerad skatt som beskattar resande snarare än utsläpp. Flygskatten tar inte hänsyn till resans faktiska klimatpåverkan och innehåller inga incitament för att flyget ska bli mer hållbart. Det spelar ingen roll hur mycket biobränsle som tankas eller om resan klimatkompenseras – skatten är lika hög oavsett vad flygoperatören gör för att minska eller kompensera utsläppen av koldioxid.

Eftersom flera närliggande länder saknar flygskatt leder en svensk flygskatt dessutom till att svenskar i högre grad reser från exempelvis Kastrup i stället för Skurup. Flygskatten för långväga resor kan dessutom reduceras genom att man flyger inom Europa till en flygplats och därifrån ut i världen. Nej, dagens flygskatt borde snarare avskaffas än höjas.

En höjd flygskatt skulle slå hårdast mot de mindre flygplatserna utanför storstadsregionerna, det vill säga just mot de flygplatser där effektiva alternativ till flyget ofta saknas. Det slår direkt mot näringsliv, besöksnäring och en regions attraktionskraft. Därav har protesterna mot flygskatten varit starkast i regioner långt ifrån storstäderna.

Visst är minskade koldioxidutsläpp viktiga men klimatomställningen måste ske på ett sätt som inte drar isär Sverige där klyftan mellan stad och land redan är alltför stor. Tyvärr saknas denna insikt helt inom Miljöpartiet som trots att de representerat blott några få procent av väljarkåren får hålla i taktpinnen när det transportpolitiken. Det är talande i sammanhanget att dess ungdomsförbund helt vill förbjuda allt inrikesflyg.

Sverige har stora möjligheter – med kärnkraft, vattenkraft och en stor och klimatvänlig skogsnäring – att göra verklig skillnad i den globala kampen mot utsläppen av koldioxid. Där borde krutet läggas i stället för att straffa mobilitet – det är synnerligen dumt i ett glest befolkat land med stora avstånd där alla transportslag behövs. Inrikesflyget – som 2018 stod för 0,84 procent av Sveriges territoriella utsläpp av koldioxid – behövs.