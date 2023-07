Margaret Atwood och Philip Pullman har, tillsammans med 8 000 andra författare, skrivit under ett upprop för att AI-företag ska sluta använda copyrightskyddat material utan tillstånd rapporterar The Guardian (20/7). För att träna artificiella intelligenser, såsom ChatGPT, krävs stora mängder rådata. Chattbotarnas ”intelligens” kommer från det som matas in – varför författarna argumenterar för att det som kommer ur AI:n alltid är byggt på andras arbete, och därför menar de att de har rätt till kompensation för att ha bidragit till utvecklingen.