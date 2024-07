Beslutet om Sydostlänken är ett avgörande ögonblick

Det satt hårt inne, men under torsdagen kom äntligen beslutet. Regeringen har godkänt Trafikverkets nya plan för Sydostlänken, och har nu givit klartecken om byggstart. De minskade kostnaderna har varit grundläggande, samt de lokala och regionala intressenternas ökade medfinansiering i projektet, menar infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) i en exklusiv intervju med BLT.

Ett och annat jubelrop höjs säkert bland politiker och företagare - kanske även bland allmänhet. För med detta går många, många års envetet arbete till slut i hamn. Inga orosmoln ska finnas kvar på himlen, menar ministern. Sydostlänkens betydelse har aldrig ifrågasatts, säger han vidare till BLT, men under nuvarande förutsättningar, när hela landet skriker efter satsningar, måste kostnaderna kontrolleras.

Det är ett begripligt resonemang. Infrastruktursatsningarna i landet är sorgligt eftersatta, och med Natointrädet har kraven ökat på ett akut vis. Sydostlänken var bara ett av tre projekt som regeringen fattade beslut om under torsdagens förmiddag. Att inte föra detta i hamn hade visserligen varit mycket svårt under omständigheterna. Men inget är ju klart förrän det är klart - det vet vi i Blekinge sedan tidigare. Andreas Carlsson betonade att förutsättningen för att Sydostlänken byggs är just att medfinansieringen genomförs.