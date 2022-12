Vid Stockholms läns samtliga sex tingsrätter har antalet brottmål som kommer in minskat under året. Vid Södertäljes och Södertörns tingsrätter är minskningen så stor som 11 respektive 12 procent när man jämför perioden januari till september 2021 med 2022. När det kommer till antalet avgjorda mål är minskningen ännu större. Under samma perioder avgjordes exempelvis 15 respektive 20 procent färre mål efter huvudförhandling i Stockholms och Nackas tingsrätter. Och Domstolsverkets siffror visar samma tendenser i övriga delar av landet.