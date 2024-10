Slutsatsen är att författare snarare bör försöka med ett nytt manus eller skriva om och skicka in igen till de traditionella förlagen. Alternativt gå till tryckeriet och ge ut boken helt själv, vilket också kostar i form av pengar, tid och egen marknadsföring.

Ett annat alternativ är ju att författarna inte ger ut någon bok alls. Och kanske är det själva syftet med inslaget. Precis som Expressens kulturchef Victor Malm konstaterar är förlagsstämpeln “kungsvägen in på kultursidorna, in på SVT, in på Sveriges Radio”.