Under söndagen hölls en konferens på Ronneby Kulturcentrum med den antisemitiske konspirationsteoretikern Jüri Lina.

Under söndagen kunde BLT i samarbete med Expo på nyhetsplats avslöja att den välkände antisemiten Jüri Lina samma dag föreläst i Ronneby kommuns lokaler. Det var den lokala organisationen ”Livskraft” som bjudit in honom till en föreläsning under namnet ”Hotet mot mänskligheten” som tog plats på Kulturcentrum.