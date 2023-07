Ulvaeus möter Gouldman i Västervik

I sommar bjuder Björn Ulvaeus in Graham Gouldman, en av 70-talets mest framgångsrika låtskrivare, till Västervik för samtal om låtskrivande och musik. Samtalet sker som en del av projektet "Every song has a story" som Ulvaeus drivit sedan 2018.

Graham Gouldman är en av grundarna av 10cc, vid sidan av ABBA ett av 70-talets största popgrupper och upphovsman till hits så som The Yardbirds "For your love", "Heart full of soul" och Herman's Hermits "No milk today".