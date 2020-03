Tv-profilerna från Blekinge skänker bort sin bok

Foto: Stefan Tell

Den 7 april skulle deras tredje gemensamma bok komma ut. Men i coronatider är allt upp och ner. De två före detta Karlshamnsborna och tv-profilerna Ola Lindholm och Johan Lindqvist väljer nu att skänka bort boken, ett kapitel i taget.

BLT har tidigare berättat om hur de båda ungdomsvännerna för några år sedan beslöt sig för att skriva spännande böcker för barn - inte minst för unga killar som ännu inte hittat ”sin” litteratur. Det blev den planerade serien om den tolvårige hjälten Sam som är tränad i kampsporten Kung Pow och som råkar ut för många äventyr.

Det ska bli minst tio böcker och två är redan publicerade, Dödens dal och Game over. Nu skulle den tredje komma ut och de båda författarna gjorde sig beredda att resa runt till landets skolor för att träffa mellanstadieelever och lärare. Då kom coronaviruset.

Alla evenemang ställdes in. Dessutom frågade författarna sig hur boken skulle kunna komma ut till läsarna. De kom fram till att de ville göra en insats mitt i all bedrövelsen och beslutade att göra boken tillgänglig gratis, via sin Facebook-sida.

Nu släpps boken ”Ett levande vapen”, ett kapitel i taget, under nästan en månads tid.

– Vi har redan fått en fantastisk respons, säger Johan Lindqvist. Nu hoppas vi att många ska läsa boken och att man kanske i en familj gör detta till en kvällsritual, att läsa ett kapitel.

Men är det inte en jättedålig idé kommersiellt att skänka bort en bok?

– Vi är självklart glada om folk köper boken också, men vi kände att vi ville göra något för att alla ska få ett så roligt liv som möjligt i dessa coronatider, förklarar Johan Lindqvist.

Det är inte heller så att de behöver ta till några PR-trick: de två tidigare böckerna säljer bra och har redan tryckts i sin tredje upplaga.

Nästa bok, den fjärde i serien, kommer i september, och då är förhoppningsvis allting lite mera normalt.