The Offspring gör cover på "Tiger King"-låt

Foto: Sandro Campardo/AP/TT

Netflixserien "Tiger king" fortsätter att orsaka svallvågor även i musikvärlden.

Dokumentärseriens frontfigur Joe Exotics låt "I saw a tiger" spelas på Spotifys samtliga 79 marknader, och nu har det amerikanska punkrockbandet The Offspring gjort en cover, med tillhörande musikvideo , till låten "Here kitty kitty".

"Likt många av er andra blir vi lite bindgalna i dessa tider, och vi ville göra något kul för att få oss, och förhoppningsvis några av er, att le, säger bandet i ett uttalande, skriver tidningen Rolling Stone.

"Tiger king" hade premiär på Netflix den 20 mars och strömmades över 34 miljoner gånger de första tio dagarna. I centrum står före detta zoo-ägaren Joseph "Joe Exotic" Maldonado-Passage, som för närvarande avtjänar ett 22-årigt fängelsestraff för en mordkomplott.

Joe Exotics tigerrelaterade låtar är från början skrivna och framförda av duon Vince Johnson och Danny Clinton, som kontaktade "tigerkungen" när han letade efter någon som kunde skriva låtar tillägnade hans privata djurpark.