"The Batman" har fått nytt premiärdatum

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Schemaläggning av storfilmspremiärer innebär i pandemitider ett strategiskt pusslande och titlar skyfflas nu fram och tillbaka över säsongerna. "The Batman" med Robert Pattinson i titelrollen och Matt Reeves i registolen har flyttats fram, från den 25 juni 2021 till den 1 oktober 2021.

Filmbolaget Warner Bros meddelar också, enligt Variety , att två andra DC Comics-titlar flyttas. "The Flash" släpps en månad tidigare än först tänkt, den 2 juni 2022 och "Shazam 2" blir sju månader försenad och landar på biograferna den 4 november 2022.

"The many saints of Newark", den kommande "Sopranos"-filmen, flyttas från den 25 september 2020 till den 12 mars 2021.