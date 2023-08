Svenska Evin Ahmads nya serie mest sedd i USA

Evin Ahmad gör huvudrollen i Netflix-serien "Who is Erin Carter?". Pressbild.

Evin Ahmad gör huvudrollen i Netflix-serien "Who is Erin Carter?". Pressbild. Foto: Sam Taylor/Netflix

Den svenska skådespelaren Evin Ahmads nya tv-serie är just nu den mest sedda på Netflix i USA. "Who is Erin Carter?" fick 13,2 miljoner tittare under seriens första dagar och gick därmed om "Depp vs Heard", uppger Variety.