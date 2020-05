Svärmodern – "en knepig relation"

Foto: Jessica Gow/TT

Sin svärmor är ingen man väljer, lika lite som man bestämmer sig för att bli en, konstaterar Moa Herngren. Hon både har och är en själv.

I sin nya roman skildrar hon en svärmor som egentligen bara vill väl.

Vägen till helvetet är kantad av goda avsikter, konstaterar Moa Herngren. För hur ska man annars förklara Åsa, kommunikationskonsult och huvudperson i hennes nya roman "Svärmodern". Gränslös är bara förnamnet. Av misstag lyckas Åsa få reda på att sonen och hans tjej väntar barn innan de ens bestämt sig för att behålla det.

Trots att hon är medveten om sitt misstag kan hon inte ens bevara hemligheten för sig själv. I sin entusiasm och välvilja gör hon det ena övertrampet efter det andra.

– Jag ville försöka förstå en sådan här typ av svärmor, vad är det för mekanismer som driver? I stället för att bara avfärda henne som dum i huvudet, säger Moa Herngren.

Jobbigt ord

"Min svärmor är en psykopat", "svärmodern från helvetet" och så vidare. Under arbetet med boken har Moa Herngren stött på många kategoriska och hårda omdömen från människor när de talat om sina partners mödrar. Bara själva ordet, "svärmor", inbegriper jobbigheter. Man borde hitta på ett nytt, konstaterar Moa Herngren. Inte heller "svärdotter" förstås i första hand ur ett hundraprocentigt kärleksfullt perspektiv.

– Min erfarenhet är ju att det finns väldigt mycket positivt i detta, även om jag skildrat baksidorna, vilket förstås är mer intressant att utforska som författare.

Svärmorsrollen kan vara svår bland annat eftersom den inbegriper nära samexistens med människor som man inte väljer själv, konstaterar Moa Herngren.

– Det bäddar för bråk, i synnerhet om man går några generationer tillbaka när det var mer könstereotypt i familjerna.

– Jag hörde senaste häromdagen en tjej berätta om hur hennes svärmor hade synpunkter på hur de tog hand om sin bebis. Men jag har ju också många exempel på jobbiga svärfäder som ska tuppa sig.

Säsong fyra

Ytterst var det den omvälvande upplevelsen av att själv bli farmor som fick Moa Herngren att reflektera över svärmorsrollen. Samtidigt har just familjerelationer blivit hennes specialitet: Just nu skriver hon manus till en fjärde säsong av tv-serien "Bonusfamiljen" som ska spelas in i höst. Även där handlar det om ofrivilliga relationer som man får på köpet, genom kärlek.

– Det är en oändlig källa att ösa ur. Även svärfar är ett intressant kapitel.