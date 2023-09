Strejk kan försena "The last of us"-inspelning

Pedro Pascal och Bella Ramsey i "The last of us" vid premiären av säsong ett i januari. Arkivbild.

Pedro Pascal och Bella Ramsey i "The last of us" vid premiären av säsong ett i januari. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den andra säsongen av den dystopiska serien "The last of us" från HBO Max kan börja spelas in så fort skådespelarstrejken i Hollywood är över, säger medskaparen Neil Druckmann till Entertainment Weekly.